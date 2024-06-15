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364新品LANVIN COLLECTION羊革レザーメンズ手袋スマホ対応濃茶
商品番号 S70505767050
商品名

364新品LANVIN COLLECTION羊革レザーメンズ手袋スマホ対応濃茶
ブランド名 ランバンコレクション
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・新品LANVINCOLLECTIONランバンコレクションメンズ手袋・サイズ：24cm・素材：（本体）羊革（裏地）キュプラ・ポリエステル・スマートフォン対応・カラー：ブラウン（濃茶）柔らかなラムレザーを使用。シンプルデザインのお洒落グローブ。手袋をしたままでスマートフォン操作できるのも嬉しいポイントに。掌側手首裾部分にロゴ型押しあり。
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