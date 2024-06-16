ニューバランス　MR530SA 26cm

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商品詳細
※ご注文後、24時間以内の発送を心がけております！！※専用箱で、型崩れしないように梱包して発送します！！※クリーニング済みです！届たらすぐ履いていただけます(^^)★期間限定でフォロー割開催中★是非ご利用ください。5,000円以上 ＝ 200円引き10,000円以上 ＝400円引きたった2ステップで割引の対象となります！●フォロー後、「フォロー済です」とコメントをください。●値下完了連絡確認後に、ご購入お願いします。———————————————————————商品名：ニューバランス スニーカー 品番：MR530SAサイズ：26cmカラー：シルバーレッドホワイトランク：C特徴：大人気シリーズ踵に破れあり管理番号:530037———————————————————————【品質ランク】S：新品・もしくは数回程度使用のみの新品同様品です。A：使用した形跡は確認できるが、とてもきれいです。B：使用感はあるが、きれいです。C：使用感・少しのダメージはあるが、使用上全く問題なし。D：見た目に目立つダメージはあるが、使用に問題なし。E：大きなダメージがあり、使用に使用をきたす可能性あり。F：はくことはできず、あくまで観賞用です。◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。◆シューズキーパーは付属しておりませんので、ご了承下さい。即購入可能ですが気になる点がございましたら、遠慮なくコメントお待ちしております
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