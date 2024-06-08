22AW ホームスパン　スーツ ポールスミスコレクションPaul Smith

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ポール・スミス(Paul Smith) 2021-22年秋冬メンズコレクション ... ポール・スミス(Paul Smith) 2021-22年秋冬メンズコレクション ...



元サッカー選手・鈴木啓太さんが〈ポール・スミス〉のオーダーに ... 元サッカー選手・鈴木啓太さんが〈ポール・スミス〉のオーダーに ...

22AWPaulSmithCollectionポールスミスコレクショングレー系¥115,500サイズMEDIUM#出品中の「Mサイズ」肩幅41身幅49着丈70袖丈59.5＊素人採寸#出品中の「スーツ」サイズ74ウエスト74(+調整可能)股上24股下74(+6調整可能)もも周り58すそ周り34＊素人採寸毛100部分使い 麻50コットン50裏地 キュプラたいへん良好です。セットアップはもちろん、それぞれ単体でも雰囲気があり温かみを感じるアイテムです。ホームスパンジャケット/22417523018¥82,500商品説明【PaulSmithCollection】イタリアLanificiodiPray社のネップ糸を使用したホームスパン素材ジャケット。カジュアルな印象の2パッチポケットスタイルで本切羽仕様の袖口、裏地にはオリジナルのフラワープリント裏地を切り替えたポール・スミスらしい拘りのディテールを施しています。秋冬シーズンらしい、暖かみのあるファンシーな風合いのファブリックでビジネスシーンやカジュアルと様々なスタイリングを楽しめます。ホームスパンウールトラウザーズ/2241753440¥33,000商品説明【PaulSmithCollection】イタリアの生地メーカーLanificiodiPray社製のホームスパン素材。高級感と暖かみのある風合いで軽量に仕上がっています。ポケットの玉縁部分に別生地をさりげなく使用した拘りのデザイン。すっきりと洗練されたシルエットで単品使いや、同じ生地のジャケットと合わせてスーツとしての着用など冬のコーディネイトを様々に楽しめます。【Paul'sBookCollection】2022年秋冬シーズンのポール・スミスコレクションはポール・スミスが収集している様々なジャンルの蔵書からインスピレーションを得ています。個性や職人技を感じさせる製本のテクニックを服のディテールに取り入れ、シーズンプリントはブックカバーやタイピングされた文字、背表紙や手書きのノートなどポールのブックコレクションにまつわる様々な要素がデザインソースになっています。管理番号7