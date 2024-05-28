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Paul Smith 長財布
商品番号 O56473611861
商品名

Paul Smith 長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6ヶ月前に購入しましたがほぼ使用していません。傷汚れともになしで、綺麗な状態です。カード収納も豊富でスタイリッシュでクールなデザインで使い勝手もとてもいいです。よろしくお願いします！(即購入可)
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