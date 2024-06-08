アルマーニ ブラック レザーベルト 36 アルマーニエクスチェンジ A/X 黒

素材...本革カラー...ブラックA/Xアルマーニ・エクスチェンジレザー・ベルト色は黒サイズ3691.5㎝～110.5㎝5穴2.5㎝間隔幅約3.5cm多少の誤差はお許しください。本革新品未使用ゴルフにも使えます。落札後は速やかに手続きできる方、お支払いできる方のみご入札下さい。土日祭日の発送は致しておりません



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