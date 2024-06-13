y'sヨウジヤマモトTシャツブラック黒ユニセックスMサイズ

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商品詳細
y'sヨウジヤマモトTシャツです。洗濯の際に首元に少しキズがついてしまいました。着用感も少しあります。目立って色褪せはしてないとおもいます。着丈→73身幅→52袖丈→22柄・デザイン···その他カラー···ブラック自宅にて保管しておりました。中古品と言う事をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。返品交換は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/scissoring870296.html
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