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y'sヨウジヤマモトTシャツブラック黒ユニセックスMサイズ
商品番号 N63976602140
商品名

y'sヨウジヤマモトTシャツブラック黒ユニセックスMサイズ
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

y'sヨウジヤマモトTシャツです。洗濯の際に首元に少しキズがついてしまいました。着用感も少しあります。目立って色褪せはしてないとおもいます。着丈→73身幅→52袖丈→22柄・デザイン···その他カラー···ブラック自宅にて保管しておりました。中古品と言う事をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。返品交換は受け付けておりません。
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