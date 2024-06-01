三代目 JSB LIVE TOUR 2023“STARS” バラ型ペンライト2本

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三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"〜LandofPromise〜のグッズペンライトです。2個セットです。先日、１度使用しました。袋と箱はおりたたみ、電池は取り出して一緒にお送りさせていただきます。お値下げ不可一度、人の手に触れたものですので気になる方はお控えください。