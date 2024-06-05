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ルイヴィトン モノグラムポッシュエスカパド トラベルケース M60113
商品番号 P45605682470
商品名

ルイヴィトン モノグラムポッシュエスカパド トラベルケース M60113
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムポッシュエスカパドトラベルケース型番：M60113シリアル：MI8910内側・プラップ式ポケット×１　・カードポケット×６　・オープンポケット×５サイズ：高さ約25.5cm　　　　幅約14.5cm　　　　厚さ約2.5cm状態：外側→使用による多少のメッキ剥がれはございますが、　　　　　　目立つダメージ等無く、とても綺麗な状態です。　　　内側→小銭入れ部分の内側に剥がれ、傷ありますが、　　　　　　　　　その他とても綺麗な状態です。レターパックにて発送予定です☆【11557】
http://narcologia.ru/goods/reproduce674355.html
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