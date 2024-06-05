ルイヴィトン モノグラムポッシュエスカパド トラベルケース M60113

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムポッシュエスカパドトラベルケース型番：M60113シリアル：MI8910内側・プラップ式ポケット×１ ・カードポケット×６ ・オープンポケット×５サイズ：高さ約25.5cm 幅約14.5cm 厚さ約2.5cm状態：外側→使用による多少のメッキ剥がれはございますが、 目立つダメージ等無く、とても綺麗な状態です。 内側→小銭入れ部分の内側に剥がれ、傷ありますが、 その他とても綺麗な状態です。レターパックにて発送予定です☆【11557】
http://narcologia.ru/goods/reproduce674355.html
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