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ALYX アリクス Tシャツ サーマル ワッフル 18SS
商品番号 P28410122745
商品名

ALYX アリクス Tシャツ サーマル ワッフル 18SS
ブランド名 アリクス
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド名ALYXアリクスTシャツサーマル●サイズ(素人採寸)表記M肩幅55cm身幅56cm着丈64cm※多少の誤差はご了承下さい●素材画像参考にしてください●状態多少使用感ありますが、目立つダメージはありません気に入っていただければ、いいね・フォロー等よろしくお願い致します。
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