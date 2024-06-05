エイ革 スティングレー 長財布

使用感あります。小銭入れのチャックに破損箇所があります。ゆっくり開閉すれば使用できます。エイ革は大好きで沢山見てますが、ここまで立派なスターマークはなかなか見ないと思います。小銭入れが破損してからはお札、カード入れとして使用していました。もともととても丈夫な革なので、チャック部分以外はまだまだ使用できます。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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