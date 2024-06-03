【海外別注】新作 ニューエラ ヤンキース キャップ ネイビー スナップバック ③

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【商品の説明】商品名:YankeesWorldSeries199659FiftySnapbackブランド・メーカー：NEWERAカラー:ネイビー×グレー(ツバ裏)サイズ：スナップバック (57.7㎝〜61.5㎝)購入先：海外NEWERA取扱店舗【商品の状態】使用状況:新品未使用【商品説明】USカスタム仕様日本未発売2023年シーズン新作モデル(発送方法に関して)発送時のトラブル防止の為ダンボールに梱包し宅急便(到着迄1日〜2日)にて即日発送手続き致します。ご検討宜しくお願い致します。#MLB#2023年最新作#メジャーリーグ#ベースボールキャップ#NEWERA#newera#ニューエラ#メンズキャップ#レディースキャップ