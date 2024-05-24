【フェアファクス】 K ON THE ROAD by FAIRFAX スリムタイ

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フェアファクスKONTHEROAD by FAIRFAX スリムタイ マドラスファンチェック コットン100% 昔ながらの製法の概念を持ち製造を主張し続けているFAIFAX長さ：144cm大剣：6cm小剣：3.5cm柄：画像参照素材：コットン100％日本製（ハンドメイド）素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。2016年7月に新品購入後、シアサッカージャケットにオックスフォード地ボタンダウンシャツに合わせて着用後、衣装ケースに長期保管しておりました。状態は全体に着用による毛羽立ちが見受けられますが、見る限り汚れやダメージはなく綺麗です。程度のよい中古品として出品します。状態は写真でご判断ください。販売価格での購入をお願いします。御質問は購入前にお願いします。♠追加写真をご希望の場合は、遠慮なくQ\u0026Aでお知らせください。特徴・・細身のタイ