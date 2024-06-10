NVCLEAR NVロゴ フロントアーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン

NVCLEAR2022-23AutumnWinterCollection.ミリタリーのテント生地を再利用し、製作した人気の高い定番アイテム。ベースボールキャップの王道である平ツバで、NVロゴをフロントに配備したアイコニックな作品です。ストラップによりサイズ調整が可能で幅広い方に着用していただけます。※こちらの商品は、ヴィンテージの生地を使っている為1点1点風合いやボディーカラーが異なります。3回着用の美品です。ツバにダメージがありますがもともとの加工です。素材···コットンサイズ···free頭位...56〜61cmカラー···グリーン形···ベースボール



NV_002-Vintage-Green | NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ...



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NV_002-Vintage-Green | NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ...



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン × オレンジ



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン



NVロゴ フロント アーミーコットンキャップ ヴィンテージグリーン