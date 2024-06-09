◆Jean Paul GAULTIER⭐ジャンポール・ゴルチエ◆ベルト◆

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商品詳細
ジャンポール・ゴルチエのベルトです。未使用です。かなり昔に購入しましたが、キレイな状態です。■■ベルトを通すところの内側が金具と擦れてはげている部分があります。（7枚目の画像でご確認ください）■■購入してから、自宅にて保管していました。ベルトの長さは約113cm（バックル含む）幅は約2cmです。3cm間隔で3つの穴があり、短い穴までは95cm、長い穴までは101cmです。■購入後のキャンセル・返品はご遠慮ください。■自宅保管のため、細かいことが気になる方はご購入をご遠慮ください。
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