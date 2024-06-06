【 7 1/4 】エメレオンドレ　ニューエラ ヤンキース キャップ

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商品詳細
【概要】AIME LEON DORE NEW ERA HATエメレオンドレ ニューエラ ヤンキース キャップ• ネイビーフィットハット• グレーアンダーバイザー• 新しい時代59Fifty• 控えめなシルエット• 中央フロントに刺繍ヤンキースのロゴ• サイドパネルに刺繍されたAime Leon Doreのロゴ• 100%ウール【色】ネイビー 【サイズ】7 1/457.7 ㎝【状態】新品未使用※何かわからない事がございましたら、 メッセージにてご質問して下さい。 ご検討をよろしくお願いいたします。
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