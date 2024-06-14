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- 【レア】Rage Against The Machine レイジ ビンテージT
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アメカジを中心に断捨離中です。ほかにもアメカジ出品しています。#スミスのアメカジ【詳細】・RageAgainstTheMachine（レイジアゲインストザマシーン）・ブランド：Walloffame・年代：90s-00s・色：バーガンディー・シングルステッチ【サイズ】・表記：M・実寸：着丈59cm 身幅43cm 袖丈16cm※素人採寸なため多少の誤差はご了承ください【note】言わずと知れたカリスマバンド、レイジアゲインストザマシーンのビンテージTシャツになります。ボディーがバーガンディーは珍しいかと思います。プリント具合もとてもいいです。【状態】多少の使用感はあるものの、大きく目立った汚れや破損は見当たりません。ビンテージ品ならではの風合いとお考えください。あくまで中古品の個人保管、個人出品となります。古着やビンテージにご理解のある方のご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。USA製US古着アメリカ製90s80s70smadeinusanewvintageアメカジビンテージアウトドアpatagoniaパタゴニアnorthfaceノースフェイスLLbeanLLビーンcarharttカーハートEddieBauerエディーバウアーchampionチャンピオンJcrewJクルーwoolwichウールリッチrussellathleticラッセルアスレチックfruitoftheloomフルーツオブザルームporlartecポーラーテックpoloralphlaurenRRLラルフローレンポロカントリーbrooksbrothersブルックスブラザーズoldstussyoldgapsupreme企業ノベルティーバンドT
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