ハーレーダビッドソン レザーラウンドファスナーウォレット 新品 ...

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商品詳細
■素材：牛革（カーフ）■サイズ：（横）２３ｃｍｘ(縦）１２.５ｃｍｘ（厚さ）２.３ｃｍ■仕様：カード入れ×１３、ファスナー式小銭入れ、札入れハーレーダビッドソンの正規商品になります。大き目のラウンドファスナーウォレットです。本革で光沢のあるカーフスキンで高級感があります。レザーウェアに合わせていかがですか？新品、未使用品、箱なしです。ギフトとして購入しましたが、未使用のままで残されてしまいました。好きな方はぜひm(._.)m
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