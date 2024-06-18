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ハーレーダビッドソン レザーラウンドファスナーウォレット 新品！
商品番号 G65674032745
商品名

ハーレーダビッドソン レザーラウンドファスナーウォレット 新品！
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■素材：牛革（カーフ）■サイズ：（横）２３ｃｍｘ(縦）１２.５ｃｍｘ（厚さ）２.３ｃｍ■仕様：カード入れ×１３、ファスナー式小銭入れ、札入れハーレーダビッドソンの正規商品になります。大き目のラウンドファスナーウォレットです。本革で光沢のあるカーフスキンで高級感があります。レザーウェアに合わせていかがですか？新品、未使用品、箱なしです。ギフトとして購入しましたが、未使用のままで残されてしまいました。好きな方はぜひm(._.)m
http://narcologia.ru/goods/browse676191.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei46571.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic158612.html
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