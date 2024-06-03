ノースフェイス バーサアクティブネックゲイター ユニセックス

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商品詳細
昨冬に購入したものの、使用せずシーズンを終え、今年も使用する見込みがなさそうなので出品します。THENORTHFACEVersaACTIVENeckGaiter本体：PERTEXQUANTUMAIRECO（ナイロン100％）切替部：ポリエステル100％軽さと防風性を両立したネックゲイターです。メイン素材にパーテックスカンタムエコを使用。肌面は優れたストレッチ性と吸汗速乾性を併せ持つナイロンフリースで構成しています。着脱は後部のスナップボタンと面ファスナー仕様。気温が低い冬期のランニングなど、幅広いスポーツに活用できる、環境に配慮したアイテムです。
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