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ノースフェイス バーサアクティブネックゲイター ユニセックス
商品番号 J74024876873
商品名

ノースフェイス バーサアクティブネックゲイター ユニセックス
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨冬に購入したものの、使用せずシーズンを終え、今年も使用する見込みがなさそうなので出品します。THENORTHFACEVersaACTIVENeckGaiter本体：PERTEXQUANTUMAIRECO（ナイロン100％）切替部：ポリエステル100％軽さと防風性を両立したネックゲイターです。メイン素材にパーテックスカンタムエコを使用。肌面は優れたストレッチ性と吸汗速乾性を併せ持つナイロンフリースで構成しています。着脱は後部のスナップボタンと面ファスナー仕様。気温が低い冬期のランニングなど、幅広いスポーツに活用できる、環境に配慮したアイテムです。
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＜THE NORTH FACE＞バーサアクティブ ネックゲイター -ユニセックス-

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バーサアクティブネックゲイター（ユニセックス）

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