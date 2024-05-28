モンクレール　メンズ　Ｔシャツ　オプティカルホワイト　Ｓサイズ

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商品詳細
2021年頃にモンクレール公式ホームページで購入しました。裏側、左下に良く見なければわからない程度の薄いシミがありますが、問題なく着ていただけると思います。着丈70センチ、肩幅43センチ、トルコ製になります。状態は良いと思いますが、中古品になりますので、気にされる方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/mythic390135.html
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