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モンクレール　メンズ　Ｔシャツ　オプティカルホワイト　Ｓサイズ
商品番号 M96383927548
商品名

モンクレール　メンズ　Ｔシャツ　オプティカルホワイト　Ｓサイズ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年頃にモンクレール公式ホームページで購入しました。裏側、左下に良く見なければわからない程度の薄いシミがありますが、問題なく着ていただけると思います。着丈70センチ、肩幅43センチ、トルコ製になります。状態は良いと思いますが、中古品になりますので、気にされる方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/mythic390135.html
http://narcologia.ru/goods/passionate419713.html
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