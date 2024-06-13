ドルチェ\u0026ガッバーナ　ロザリオ

初めましてm(__)mご覧頂きありがとうございます(≧∇≦)bこちらは購入してからだいぶ経ちますが、もう何年も着用せずに閉まっていた為、出品させて頂く事にしました(。\u003e﹏\u003c。)箱や付属品がなく説明書？みたいなものしかなく、長年放置していた為、緑のカビ？みたいなものが出て来ていました。（アルコールで除菌と拭き取りをして、ほぼ取れたと思います）なので気になさる方はご購入をお控え下さいませ(\u003eω\u003c)質問等お待ちしておりますので、どうぞ宜しくお願い致しますm(__)mカラー...シルバー



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