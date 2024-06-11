定価¥39,600 BALENCIAGA 本革 カードケース 在庫1点のみ

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■100%正規品近年メルカリ内でもハイブランドのフェイク品が多数出回っているため正規品かどうかご心配されるお客様もいらっしゃると思いますので買付先が分かる購入証明書（インボイス）を付属致します！品質に関しても国内で販売されている物とまったく同じです。■買付先イギリスのロンドンに本社がある大手高級セレクトショップでファッション誌でも取り上げられるほど有名です。■国内定価よりも安い理由イギリスの買付先から大量に購入する事を条件に通常価格よりも割安で卸して頂いているため国内定価を大幅に下回る価格でのご提供が可能となっております。■配送について佐川急便とビジネス契約をしているため佐川急便にて発送致します。※掲載写真は当店で撮影したものです。（2枚目除く)↓↓↓↓↓↓↓↓以下商品情報↓↓↓↓↓↓↓↓■ブランド名:BALENCIAGA■商品名:CARカードホルダー汚れ加工■国内公式価格¥39,600（二枚目画像参照）■状態新品未使用品■購入日2023年8月中旬■付属品本体、布袋、バレンシアガのカード、箱、購入証明書（インボイス）■商品詳細:グレインカーフスキンに汚れ加工•カードホルダー•フロントにBalenciagalogoプリント•カードスロットx4•紙幣ポケットx1•イタリア製•柔らかい布で拭いてください■ブランド型番:6935472AAD61091■カラー:ブラック■サイズ:横9.9cmx縦7.4cmx幅1cm ■素材:カーフスキン100％何か疑問点等ございましたらコメント頂ければ幸いです！宜しくお願い致します^^