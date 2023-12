and family's STRIPED WORK JACKET

ブランド名・ANDFAMILY'S商品名・2022AWSTRIPEDWORKJACKET商品型番・JK-2208705特徴・旧式織機で折り上げた希少なセルビッチダック生地随所にパンピングを配置裾はゴム仕様カラー・アイボリー系(グリーン系ストライプ)素材等・コットン100%日本製定価・44880円サイズ・XL肩幅60cm身幅65cm着丈67cm袖丈56cm素材···コットンカラー···ホワイトジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし



