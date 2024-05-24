【未使用】エドハーディー ラブキル メッシュキャップ\u0026スカル5本指ソックス

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エドハーディー キャップの値段と価格推移は？｜3件の売買データから ... エドハーディー キャップの値段と価格推移は？｜3件の売買データから ...



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❶『EDHARDYエドハーディー ラブキルメッシュキャップ ⚫︎本体価格:3900円＋税 ⚫︎サイズフリーで大きさの調整が 可能ですが、小さめです ⚫︎男女兼用【サイズ（目安）】（※素人採寸ですのでご了承ください）【キャップの頭周りの長さ】 アジャスターで最長に調整した場合 約56cm【つばの長さ】 約7.5cm【高さ】 約10〜11cm【商品の特徴】光沢のあるラメ入り生地に、刺繍やラインストーンでカスタムした、「LOVEKILL」デザインのメッシュキャップです。 ハート・アルファベット（FとD）、十字架の部分には、ラインストーンがついております。（画像にてご確認ください）【商品の状態】未使用品ですが、剥がれやキズがございます。（画像にてご確認ください）❷『スカルソックス』 ⚫︎サイズ 25〜28cm ⚫︎スニーカー丈 ⚫︎品質: 綿・ポリエステル・ポリウレタン※この商品は、EDHARDY（エドハー ディー）のものではございません。【商品の特徴】 ⚫︎ずれにくいカカト付き ⚫︎スカル部分がすべり止めに なっております。【商品の状態】 ⚫︎未使用品数ある商品の中からこの商品をご覧いただきありがとうございます。未使用品ですが、素人の自宅保管品の為、完璧を求める方・繊細な方はご購入をお控えください。また、まとめ売りを希望しており、バラ売りは考えておりませんので、ご了承ください。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。#EDHARDY#エドハーディー#LOVEKILL#ラブキル#メッシュキャップ#スカル#ラメ#ラインストーン#5本指ソックス#すべり止め付＃未使用#ブラック