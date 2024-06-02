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商品詳細
ジャスティンデイビスSPJ1202DIAクロスオニキスダイヤD0.20トップネックレスJustinDavisSUPERDELUXCROSSサイズはトップW3.8H6.8レザーコード74cmです。保存袋が付属します。大ぶりのクロストップでダイヤが0.20ctセッティングされてます。定価176,000円です。こちらはAACDに加盟している古物事業者が参加している、ブランド専門の古物市場にて購入の鑑定済みのものです。購入後こちらでも鑑定している正規品になります。
http://narcologia.ru/goods/rouge347110.html
http://narcologia.ru/goods/message739627.html
http://narcologia.ru/goods/diamond890058.html
ジャスティンデイビス SPJ120 2 DIA クロス オニキス ダイヤ トップ
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http://narcologia.ru/goods/diamond890058.html
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