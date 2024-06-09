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LOEWE 長財布　ロエベ　スエード　三つ折り　財布
商品番号 K54129267493
商品名

LOEWE 長財布　ロエベ　スエード　三つ折り　財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用（専用箱、袋なし）長期自宅保管特段目立った傷や汚れ等は見当たりません（個人判断）が、三つ折りにし長期保存していたため、ボタンやファスナーの跡が見受けられます　※画像にてご確認願います三つ折り時　たて　9.5cm　　　　　　よこ　7.5cm全開時　　　たて　27.5cm　　　　　　よこ　7.5cm画像と上記をご確認の上、ご理解・ご納得後の購入をお願いいたします#ロエベ長財布　#ロエベスエード#スエード長財布　#キャメル色長財布財布形···長財布素材···スエード
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