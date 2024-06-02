【最終価格】ポシェット・クレ／モノグラム・エクリプス

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時間差で売り切れの場合はご容赦下さい。一ヶ月ほど使用したものになります。ルイヴィトン公式オンラインにて購入いたしました。付属品は写真一枚目の通りです。カードのみを入れて使用していたため全体的に綺麗ですが、ジップ金具とチェーン先端のフック金具部分に微少な小傷がありますので、中古品であることをご了承頂いた上での購入をお願いいたします。販売価格：税込44,000素材：モノグラム・エクリプスキャンバス、モノグラム・エクリプスリバースキャンバスライニング：グレインレザー金具（色：シルバー）ファスナー開閉式キーリングフック付きチェーンカラー···グレー