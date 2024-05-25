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HERMES エルメス 長財布 お札入れ シチズンツイル ノワール ブラック
商品番号 T50473965359
商品名

HERMES エルメス 長財布 お札入れ シチズンツイル ノワール ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大手リサイクルショップで購入後数回使用しました。商品説明《ブランド名》エルメス《サイズ》横17.5cm　縦9.5cm　奥行き1cm《色・ライン名》ネイビー《シリアルナンバー》1D□F《状態》表面に傷等は少なく綺麗です。内側にカード跡がございますがそれ以外は綺麗だと思います。まだまだお使い頂ける商品となっております！画像の方の確認お願いいたします。商品状態の感じ方は個人差があります事をご理解下さい。商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合もあるかもしれません。神経質な方、完璧なものを求める方の購入はご遠慮願います。
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