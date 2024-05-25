HERMES エルメス 長財布 お札入れ シチズンツイル ノワール ブラック ...

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商品詳細
大手リサイクルショップで購入後数回使用しました。商品説明《ブランド名》エルメス《サイズ》横17.5cm 縦9.5cm 奥行き1cm《色・ライン名》ネイビー《シリアルナンバー》1D□F《状態》表面に傷等は少なく綺麗です。内側にカード跡がございますがそれ以外は綺麗だと思います。まだまだお使い頂ける商品となっております！画像の方の確認お願いいたします。商品状態の感じ方は個人差があります事をご理解下さい。商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合もあるかもしれません。神経質な方、完璧なものを求める方の購入はご遠慮願います。
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HERMES Citizen Twill(エルメス シティズンツイル) - 海外通販のBUYMA
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