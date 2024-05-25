長財布オーストリッチカブセ

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長財布は使用しないので出品します。現行品で2年保管しました、定価は16800円と記憶がありますカラー...ブラック、財布形...長財布、素材...オーストリッチ本革、メーカー三京商会箱に傷あり未使用品ですが素人保管の為、至らない所がありましても御勘弁下さい