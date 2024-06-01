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クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ(約46cm) オールド刻印
商品番号 K31936325521
商品名

クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ(約46cm) オールド刻印
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 38,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのネックレスチェーンです。長さは18インチの約46cmです。こちらは鑑定済みですので鑑定結果を印刷してお付けします。チェーンの留め具にダメージありますがしっかりとカチッと留まりますので使用に問題はありません。付属品(個人情報削除)鑑定結果書類材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/choice153385.html
http://narcologia.ru/goods/encourage392872.html
http://narcologia.ru/goods/revamp863022.html
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