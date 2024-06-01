クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ(約46cm) オールド刻印

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商品詳細
クロムハーツのネックレスチェーンです。長さは18インチの約46cmです。こちらは鑑定済みですので鑑定結果を印刷してお付けします。チェーンの留め具にダメージありますがしっかりとカチッと留まりますので使用に問題はありません。付属品(個人情報削除)鑑定結果書類材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/choice153385.html
http://narcologia.ru/goods/encourage392872.html
http://narcologia.ru/goods/revamp863022.html
CHROME HEARTS /クロムハーツ オールド刻印 ペーパーチェーン ...
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CHROME HEARTS/クロムハーツ ペーパーチェーンネックレス 22インチ ...
鑑定書付きOLD刻印】クロムハーツ ペーパーチェーン 20インチ - ネックレス
ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...
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鑑定書付きOLD刻印】クロムハーツ ペーパーチェーン 20インチ - ネックレス
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