インディアンジュエリー ネックレス LOCOMOTION イーグル 羽根

イーグルとフェザーのシルバーネックレスです。裏にLOCOMOTIONと刻印があります。購入後試着のみですが、長期保存していたので黒く変色している箇所が有ります。革紐のネックレスは好きな長さに調節出来ます。トップのサイズは画像でご確認下さい。国内のアクセサリーショップで購入した物です。付属品はありません。#ブレスレット#インディアン#インディアンジュエリー#イーグル#鷲#羽根#フェザー#羽#ビーズ#LOCOMOTION#ロコモーション#バングル#パンク#シルバー#メンズ#レディース#アクセサリー★注意事項★取引詳細を記載していますので一度プロフィールをご覧下さい。家庭での保管ですので、見落としがあるかもしれません。細かいことが気になる方はご遠慮ください。発送は1番安い手段で発送する為、簡易包装とさせていただきますので、発送後の事故に関しては責任を負えない事をご了承下さい。以上をご了承頂いた上でご購入お願いします。お取引は迅速な対応を心掛けておりますので、宜しくお願い致します。



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