44h22 アマノジャク giogio suit セットアップ ジャケット L ...

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ご覧頂きありがとうございます。ブランド：AMNJXカラー：グレー系素材表記：画像参照備考：サイズ表記：L（実寸メジャーでの採寸のため多少の誤差がある場合がございます。）着丈：72肩幅：49身幅：50袖丈：62ウエスト：36×2股下：74股上：30渡り：32裾幅：20状態：SAランク《S》新品・未使用《SA》新品に近い状態《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ《AB》多少使用感はあるがキレイ《B》一般的な中古品《BC》多少のキズや汚れがある《C》キズや汚れがある《CD》目立つキズや汚れがある《D》ジャンク#タグ付#定価¥77,777#AMNJX#アマノジャク#AMN-077#giogiosuit#セットアップ#スーツ#ジャケット#パンツ#L#メンズ#男性用1.2