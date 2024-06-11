アトランティスリング　シルバー925 メンズ男性向け指輪　サイズ24-25

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アトランティスリングの男性用 サイズ24-25の中古美品です。この幾何学、シンボル形状は、特に外的な影響から守るシールドを作る、エネルギー作用があると言われています。三角形と長方形を組み合わせたこのアトランティスシンボルは、動き、光、命の炎、三位一体（トリニティ）、過去現在未来、秩序と統合、強いコネクションなどを表します。⚫︎材質:シルバー925⚫︎製造:イギリス製⚫︎元値:18,000円程度#アトランティス#幾何学アクセサリー#シルバー925