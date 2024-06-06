新品 SALUTE GONZALES ネックレス NECKLACE 音符 3

★★検品会社にて検品（約1,000円）を実施した美品です★★作りが粗悪、おもちゃの様なコピー品が大量に出回っていますのでご注意下さいませ。#当店のSALUTE正規品取り扱い一覧はコチラその他のブランドアクセサリーはコチラ ↓#正規品ストリートファッションアクセサリー【ブランド】SALUTEサルーテ ×SHANEGONZALESシェーンゴンザレス【商品名】FlowerMusicANecklaceフラワーミュージックネックレスアクセサリー音符オンプユニセックス仕様ストリートファッションストリートファッションラッパーヒップホップ【定価】１２，９８０円【SALUTE】香港出身のファッションインスタグラマーである、JIROLEE\"が２０１３年に設立したストリートブランド革新的なデザインが多くのインフルエンサーや海外セレブ、著名人の心を捉え紹介されると爆発的な人気に有名ブランド等とも数多くコラボレーションしどれも成功を収め、その人気はとどまる事をしらないここ数年で日本国内にも人気が火が付き、数多くの著名人が身に着けておりその人気は益々不動のものに【商品概要】今回はMidnightStudiosを率いる、SHANEGONZALESとのコラボレーションネックレスパンクスピリットを体現するSHANEGONZALESのブランドカラーであるブラックを基調に、これまたSHANEGONZALESのブランドアイコンでもある音符と、SALUTEのブランドアイコンのフラワーをモチーフに制作されたネックレス他にもAFGKアフューグッドキッズAFEWGOODKIDSDONCAREドンケアMAISONEMERALDメゾンエメラルドMEDMSALUTEサルーテEVAEMOBエバーモブの取り扱いがございますYHGFDXIIKJHカラー...ブラック



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