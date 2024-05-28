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- 【希少】エルメス HERMES ルヴァンキャトル コインケース グレージュ
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商品詳細
エルメスHERMESルヴァンキャトル コインケース素材：レザーカラー：グレージュサイズ：約 横9cm高さ6.5cmマチ2cm仕様：スナップボタン開閉式、一枚革人気のグレージュカラーのコインケースです。２年ほど使用しましたのでそれなりに変色や使用感があります。付属品はありません。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地44☆他のメンズアイテムはこちら☆ ↓↓↓↓↓↓ #アパレルフィーゴメンズ
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