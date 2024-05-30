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BACKDROP カップショルダージャケット
商品番号 O14169180127
商品名

BACKDROP カップショルダージャケット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閉店してしてしまったアメカジショップ、バックドロップのダービージャケットタイプです裏地はツルッとしたペイズリー柄で、すべりがいいですタグがなく、ネットで検索してもこちらの色味は出てこないので、試作品かかなり古いものだと思います身幅　62cm着丈　67cm袖丈　52cm（脇下から計測）174cm,70kgインナーにロンTで少しゆとりがあります
http://narcologia.ru/goods/cowpox647139.html
http://narcologia.ru/goods/choice143285.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford571073.html

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