BACKDROP カップショルダージャケット

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商品詳細
閉店してしてしまったアメカジショップ、バックドロップのダービージャケットタイプです裏地はツルッとしたペイズリー柄で、すべりがいいですタグがなく、ネットで検索してもこちらの色味は出てこないので、試作品かかなり古いものだと思います身幅 62cm着丈 67cm袖丈 52cm（脇下から計測）174cm,70kgインナーにロンTで少しゆとりがあります
http://narcologia.ru/goods/cowpox647139.html
http://narcologia.ru/goods/choice143285.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford571073.html
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