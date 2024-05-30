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ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
商品番号 G13237958226
商品名

ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 11,352 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*********************************●ブランド：Tiffany\u0026Co.　ティファニー●カラー：シルバー系●素材：SV925　K14YG●サイズ（約）：全長19.5cm●購入元：ブランド専門オークション●状態シルバー特有の微細なスレ小傷は見られますが、目立つようなダメージは見当たりません●メンテナンス超音波洗浄機で洗浄後、シルバークロスでリポリッシュしています。●付属品：画像に写る物が全てです（撮影用の台などの付属品は除く）商品写真ご確認の上、お買い求めください。▼▼値下げ交渉に積極的にお応えいたします▼▼※ご覧いただきありがとうございます。商品はUSED品・もしくは保管品となります。内容をご確認の上、お取引お願いいたします。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束いたします！▼他にもたくさん出品中▼#Nのリユースブランド一覧23081503233-80817アクセサリー材質...シルバーカラー...シルバー
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