ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
*********************************●ブランド：Tiffany\u0026Co. ティファニー●カラー：シルバー系●素材：SV925 K14YG●サイズ（約）：全長19.5cm●購入元：ブランド専門オークション●状態シルバー特有の微細なスレ小傷は見られますが、目立つようなダメージは見当たりません●メンテナンス超音波洗浄機で洗浄後、シルバークロスでリポリッシュしています。●付属品：画像に写る物が全てです（撮影用の台などの付属品は除く）商品写真ご確認の上、お買い求めください。▼▼値下げ交渉に積極的にお応えいたします▼▼※ご覧いただきありがとうございます。商品はUSED品・もしくは保管品となります。内容をご確認の上、お取引お願いいたします。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束いたします！▼他にもたくさん出品中▼#Nのリユースブランド一覧23081503233-80817アクセサリー材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/tenet189463.html
http://narcologia.ru/goods/composite884554.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly581584.html
中古B/標準】TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ ...
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー-
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver ...
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver | ヴィンテージ ティファニー スクエア スネーク チェーン ブレスレット スターリング シルバー | THE OLDER VINTAGE powered by ...
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver | ヴィンテージ ティファニー スクエア スネーク チェーン ブレスレット スターリング シルバー | THE OLDER VINTAGE powered by ...
http://narcologia.ru/goods/tenet189463.html
http://narcologia.ru/goods/composite884554.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly581584.html
中古B/標準】TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ ...
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
TIFFANY&Co. ティファニー 【希少】ヴィンテージ パイプ スネーク シルバー925 K14YG レディース ブレスレット 【中古B/標準】 20417666
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー-
ティファニー ヴィンテージ パイプ スネーク ブレスレット シルバー
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver ...
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver | ヴィンテージ ティファニー スクエア スネーク チェーン ブレスレット スターリング シルバー | THE OLDER VINTAGE powered by ...
VINTAGE TIFFANY & CO. Square Snake Chain Bracelet Sterling Silver | ヴィンテージ ティファニー スクエア スネーク チェーン ブレスレット スターリング シルバー | THE OLDER VINTAGE powered by ...