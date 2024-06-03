プラダスポーツ　2ways ナイロンジャケット

気温や気分によって３つの使い方ができる、使い勝手の良いジャケットです。これからの時期から春先まで使用することができます。1〜4枚目 ナイロンジャケット防風昨日のついているアウターです。着丈70cm身幅55cm肩幅45cm袖丈64cm5〜7枚目 中綿ライナーこれだけでもアウターとして使用できます。防寒という面ではこちらの方が優れています。右横腹部あたりにプラダのマークがついております。着丈65cm身幅54cm肩幅46cm袖丈63cm8〜9枚目装着後防寒防風なので真冬に最適です。正面背面とも無地ですカラー···ブラックフード···フードなし季節感···春、秋、冬



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