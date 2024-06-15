Supreme キャップ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！着用機会減った為、出品させて頂きますブランドSupremeカラー...ホワイト形...ベースボール着用していた為、内側にやや汚れアリです。※自宅にて大事に保管していた為、外側には汚れ等ない認識ですが、あくまでも中古品にご理解あるかたのみ、ご購入下さい
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