Supreme キャップ

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ご覧頂きありがとうございます！着用機会減った為、出品させて頂きますブランドSupremeカラー...ホワイト形...ベースボール着用していた為、内側にやや汚れアリです。※自宅にて大事に保管していた為、外側には汚れ等ない認識ですが、あくまでも中古品にご理解あるかたのみ、ご購入下さい