値段交渉可　蛇皮　長財布　定価8万　要らないので値下げ可能

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商品詳細
値引き可能です。なにかあればコメント下さい。最初の金額はちょっと高くなります。箱無しで料金低くしてます
http://narcologia.ru/goods/rouge476010.html
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