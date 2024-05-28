「茶色」爪付き クロコダイル ラウンドファスナー長財布 小銭入れあり ワニ革

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カラー···茶色柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革素材···ワニ革 牛革(裏地)サイズ...縦19.5cmx横9.5cmxマチ2.5cm注意1.本革など天然素材の場合特有の風合いによるものは予めご了承ください。未開封品として皮革などの素材特有な匂い、シワ、スレ、傷、汚れ等がある場合がございます。予めご了承ください。(返品理由はなりません)2.商品のお色などは、撮影環境とご使用のパソコンのモニター・携帯ディスプレイなどによって、見え方が違う場合がございます。予めご了承下さい。3.すべての商品は検品しております。万が一重大な不具合がある場合、商品到着後3日以内に取引ナビにてご連絡ください。(それ以後の対応はできません、ご了承ください)4.サイズ、色違い、イメージ違い好きではないでの交換返品はお受付しておりませんので、予めご了承ください。5.証明書とレシートは発行できません。こちらの商品は100%本物で、偽物だと思う方はいらっしゃると思いますが、その時、鑑定お願いします。そして鑑定書の添付お願いします。鑑定書がなければ、返金はできません。ご了承ください！ご不明な点がございましたら、連絡お願いします。入札した時点で、説明のことは全て確認し、納得と考えます。納得できないからは購入しないでください。