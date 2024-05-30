ボルサリーノ 50sヴィンテージ ハット ハンティング ツイード Lサイズ

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寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]毛足の良い長い表情をした高級ファーフェルトです。ハンティング調のテイストです。希少なビッグサイズです(61cmの表記)！頭部は高く、ハリコシのある素材のためメリハリがあって男らしい格好良いシルエットです。カラーはブラウンです。[状態]実用的です。表側は良好で、ツバの裏側に使用感が見られます。##phot03203