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★美品 ヴィトン ポルト クレ ドラゴンヌ モノグラム キー リング ホルダー
商品番号 Y83994094322
商品名

★美品 ヴィトン ポルト クレ ドラゴンヌ モノグラム キー リング ホルダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンポルトクレドラゴンヌキーリング正規品！鑑定済！■状態■若干の使用感はありますがコバのひび割れ、破損等はございません。金具部は多少のスレはございます。全体的にとても状態の良いお品です。■備考■「MadeinItaly」製造番号[CX1125]■素材■「本革,金属素材」　■寸法■全長約13.0cm×幅約3.7cm　■色調■ブラウン（写真参考）もし万が一正規品でなければ即時返金対応致しますのですぐご連絡下さい！画像を良くご確認の上でご検討ください。
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