クロムハーツ クリンバー ピアス イヤーカフ

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◆blandクロムハーツ◆size-◆colourSILVER925◆condition9.5/10◆定価¥75000円(購入時期はレシートにもある通り2019年になりますので現行定価は¥70000円を超えております。)◆購入場所クロムハーツ大阪◆付属品・購入時のレシート原本・インボイス原本無修正も自宅のどこかにあるのですが、出品前に探した際に見当たりませんでしたが見つかれば付属させていただきます。◆備考クロムハーツのクリンバーイヤーカフになります。全国完売品の納期未定激レアアイテムになります。こちら、現行定価の2倍近くで取引されておりますので、無理に安く売るつもりはありませんので、本当に欲しい方のみお願い致します。購入前に評価を確認したいので、必ず一言ください。※※取り置き、値下げ交渉、「手元に○○円しかありませんので」などの乞食行為はスルーします。値下げのタイミングはこちらが判断して定期的に行いますので、値下げに関するコメントされる方は容赦なくブロックさせていただきます。※イタズラ購入が多い為、コンビニ払いを選択される場合、12時間以内のお手続きをお願いいたします。※これらをお守り頂けない方はキャンセル致しますので、予めご了承ください。