ルイヴィトン パンダンティフ シャンデリゼPM シルバーネックレス

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商品詳細
この度は商品をご観覧頂きありがとうございます♪こちらで販売している商品は、鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入している為、真贋には問題ないと認識しておりますが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください☆サイズトップ…縦 約2.5cm横 約2cmチェーン 長さ 約56cm
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