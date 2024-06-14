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ルイヴィトン パンダンティフ シャンデリゼPM シルバーネックレス
商品番号 F42079148555
商品名

ルイヴィトン パンダンティフ シャンデリゼPM シルバーネックレス
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は商品をご観覧頂きありがとうございます♪こちらで販売している商品は、鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入している為、真贋には問題ないと認識しておりますが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください☆サイズトップ…縦　約2.5cm横　約2cmチェーン　長さ　約56cm
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