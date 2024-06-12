新品未使用メキシカンジュエリー ゴールド指輪リング 2個セット シルバー925

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原価割れ限定価格！早い者勝ち(シルバーの価格高騰により次回入荷分より値上げが予想されます)リング指輪アクセサリーメンズレディース着用可能シルバー925SILVER925SilversilverHリングデザインサイズ:両方とも約16-23(調整可能)色:ゴールド素材:本物のシルバー925を使用した最高級シルバーリング(ゴールドカラーコーティング)ゴールドの指輪リング一つつけることで印象がガラッと変わり、上品でおしゃれな印象に。メキシカンジュエリーデザインメンズ、レディース問わずお使いいただけます。プレゼントやギフト、贈り物としてもふさわしい人気のブレスレットです。*他にも多数アクセサリー出品中。同時購入でお値引きも可能です。【シルバー925】シルバー925とは92.5%の銀に7.5%の他の金属を加えたもので、アクセサリーで使用する最適な素材です。1300年代イギリスの法定品位となり、一般的にアクセサリーでは純度が92.5%以上のものは本物・価値あるものとし「純銀」とされています。※未使用品ですが、本物のシルバー925製品により細かな傷、硫化が見られる場合がありますのでご了承ください。ジュエリーアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード スエード サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山 山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。