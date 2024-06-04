Reebok EA7 コラボ スニーカー アルマーニ

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商品詳細
アルマーニとリーボックのコラボスニーカーです。27cmです。目立つ傷などありませんが、中古ですので、ご理解ある方のみよろしくお願いします。箱無しで送らせていただきます。説明文このコレクションはスポーツとテクノロジーをアクティブなスタイルに融合させるもので、スポーティでセクシーな製品ラインを持つ【EA7】と【EMPORIOARMANI】のレーベルが【Reebok】との革新的技術と手を携えることにより、究極のアクティブウエアコンセプトを構築。また、世界をリードするファッションデザイナーのコンテンポラリーなビジョンとともに、リーボックのスポーツDNAとそのユニークなフィットネス＆トレーニングのノウハウが、注入された。定価で30000くらいしたと思います。
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