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GOODENOUGH グッドイナフ　０３年　スカジャン　黒×黒　L 藤原ヒロシ
商品番号 S23420849985
商品名

GOODENOUGH グッドイナフ　０３年　スカジャン　黒×黒　L 藤原ヒロシ
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 14,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GOODENOUGHグッドイナフ　０３年　スカジャン　黒×黒　リバーシブル使用　片方は無地　素材シルク５３％レーヨン４７％表記サイズ【Ｌ】定価78000肩幅、ラグランの為採寸不可身幅、約５６cm脇下からの袖の長さ、約４８cm後首元からの着丈、約６４　ボディはシルクとレーヨンの生地で非常に着心地が良いですが、素材の性質上、しわ、擦れがいくつか見られます。光の加減などで目立ちます。スカジャンの補色お直しをして着用予定でしたが着る機会がありません。オールブラックなので補色お直しもしやすいと思います。生地の破れなどはありません。当時は高価なのに即完売しました。藤井フミヤさんがグレー×黒ロゴをメディアで着用されてました。デザインはｇセカンドスカジャンと似ていてラグラン、肩から腕にかけて黒のパイピングあり。こちら数あるカラーリングの中でも最も人気の高かったオールブラックとなり、フロントにはＧＥ、バックにはgoodenoughのダギング同色刺繍が入っており、リバーシブル裏側は刺繍無しのブラックの無地ジャケットになります。ロゴ刺繍がデザインが秀逸でエリックヘイズ氏と似てますが、おそらくスケシンさんデザインです。この時、フライトパンツ３やキャンバスPコートなど初期のアイテムが復刻され、スケシンさんが少しgに関わってました。もちろん藤原ヒロシさんもまだブランドを離れていなく、この年グッチのスカジャンブームからg、G１９５０×フラグメントでスカジャンをリリースしました。安く出品します。状態をご理解できる方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate63148.html
http://narcologia.ru/goods/septet978719.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect816170.html
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