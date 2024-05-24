CANOPUS スネア　MO-1465 (14\

CANOPUSのメイプルスネアです。MO-1465(14\"x6.5\")2006年製でそれなりに汚れ等はありますが全体的には大きなダメージもなく、サウンド・動作は良好です。厚手のメイプルシェルは潜在的なパワーは持っていますが、鳴らしきることが難しく、ともするとアタック音ばかり目立つ薄っぺらいサウンドになりがちです。しかしこのMOは的確なベアリングエッジを施し、オイルフィニッシュで極薄の塗膜に仕上げることにより、シェルの持つパワーを効率良く引き出すことができます。また、高品質なアメリカンメイプルシェルを使用しつつも、オイルフィニッシュを採用することで材料コストの削減や生産効率の向上をはかり、そのサウンドからは想像もできない驚異的なコストパフォーマンスを実現しています。種類···スネア



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