【10月中タイムセール】L.L.Bean エルエルビーン　ナイロンキャップ

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商品詳細
状態:2回使用。目立った傷や汚れはありませんが、素人管理ですので神経質な方はご購入をご遠慮ください。ブランド:L.L.Bean（エルエルビーン）カラー:カーキ×ブラック×ネイビー （内側ブラック）素材:ナイロン（内側メッシュ）サイズ:Free（約58cm）、浅いか深いかでいうと深め。後ろでサイズ調節可能です。発送方法:平らにして発送予定です。ナイロンですので形に大きな影響はないと思いますが、ご希望でしたら+300円で宅急便コンパクトに変更可能です。（事前にコメントお願いします。）一部店舗限定、オンライン販売なしの商品です。（以下検索用アウトドア、カジュアル、シティ、EddieBauer、エディーバウアー、Colombia、コロンビア、CREEKANGLER、クリークアングラー）
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