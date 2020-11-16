【極美品】Paul Smith ポールスミス　コインケース　小銭入れ

※中古品となりますので状態は良くご確認お願いします。【ブランド】PaulSmith/ポールスミスコインケース小銭入れミニ財布【サイズ】(約)サイズ：縦8.5cm×横13cm×幅2.5cm※素人採寸の為誤差はご了承の程よろしくお願いします。【カラー】ブラック【仕様】ファスナー開閉式ポケットx5カードポケットx6外側 カードポケット×3【商品購入元】大手リサイクルショップ【配送】紙袋や段ボールは再利用のものになりますので、ご了承下さいませ。輸送中、商品が傷まないように配慮して梱包致します。梱包や発送方法に関するご希望やご質問がありましたら、ご購入前にご相談下さい。簡易包装にて1〜2日以内に発送致しますので予めご了承下さい。■下記ご確認下さい■●ブランド品に関しましては、専門家による鑑定を行っており、本物のみの出品です。●自宅保管品となります。中古品となりますので必ず状態ご理解の上よろしくお願いします。●素人撮影の為、画像は反射や、光の加減で色合いや風合いが少し違いがあることがありますので、ご理解をお願いします。★即購入OK★★送料無料★★値引き交渉OK★#クラーク博士商品一覧はこちら



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